ضبط 32 عاطلا بهيروين وحشيش وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 32 عاطل خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش، والهيروين، والشادو، البودر، والأقراص المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 عاطلا فى بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة، وبحوزتهم (سلاحين ناريين "فرد خرطوش"، وطلقات من ذات العيار، و90 جرام من مخدر الحشيش، و810 جراما من الهيروين المخدر، و95 جرام من مخدر الاستروكس، و30 جرام من مخدر البودر، و390 جرام من مخدر البانجو، و625 جرام من مخدر الشادو، و180 قرصا مخدرا).

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.