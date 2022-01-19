مع إعلان انطلاق النسخة الثانية.. حكايات المشاركين في 30 يوم تحدي رياضي

انطلاقة جديدة للبرنامج الرياضي 30 يوم تحدي افتراضي في نسخته الثانية أعلنها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فعاليات البرنامج الذي تنفذه إدارة السياحة الرياضية بالوزارة؛ لتشجيع النشء والشباب وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يُناسبهم، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

وتأتي هذه الفعاليات للبرنامج في نسخته الثانية وكانت الأولى منه في أغسطس 2020 لأول مرة بمشاركة مئات المصريين من داخل مصر وخارجها، ويضم البرنامج مجموعة من الألعاب تشمل المشي والجري والكاياك والدراجات النارية والهوائية، ونشاط الهَاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

السيد موسى: مشاركته في التحدي لإيماني أن "العقل السليم في الجسم السليم"

شارك السيد موسى، الموظف الأربعيني بأحد شركات البترول، في النسخة الأولى لبرنامج 30 يوم تحدي بعد أن شاهد إعلانات كثيرة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة، ورغم عدم ممارسته للرياضة من قبل إلا أنه شعر بدافع وحافز للمشاركة في هذا التحدي الجديد بالنسبة له ولعمره مُلبيًا لمعتقده "العقل السليم في الجسم السليم".

قال موسى إنه شارك في تحدي المشي لـ50 كيلو متر يوميًا وبالفعل خصص له الوقت اللازم ليحقق هدفه حتى نجح في تخطي مسافة 100 كيلو متر "وهذا التحدي ساعدني في جعلي نشيط بشكل دائم"، بل ونقل تجربته إلى أبنائه من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتخصيص وقت محدد لها في يومهم.

محمود مصطفى: التشجيع قدر يخليني أكمل في التحدي

أما محمود مصطفى، الشاب الثلاثيني، فكان يتمنى أن يمارس الرياضة مثلما يشاهد الفيديوهات التحفيزية والصور على موقع التواصل الاجتماعي إلا أنه كان يأخذ الخطوة الأولى ثم "بلاقي نفسي لوحدي فبكسل أكمل".

يقول مصطفى، إنه علم عن التحدي من خلال الفيسبوك أيضًا ثم قرر المشاركة والذي شجعه على الاستمرار التطبيق الذي كانت تخصصه وزارة الرياضة لمتابعة المشاركين ومتابعة تقدمهم في التحدي، ما حفزه على الاستمرار والتقدم أكثر.

وتابع: كنت أشارك بشكل يومي سواء صباحًا أو مساءً وما ساعدني حكم وظيفتي كمندوب مبيعات ويوم اجازتي بنزل في عز الضهر عشان أحرق دهون أكتر"، مضيفًا أنه لقى حماس غير عادي من وزارة الشباب والرياضة وهو وكل المشاركين على الاستمرار والتقدم أكثر.

"بعد ما شاركت في تحدي المشي يوميًا لـ 100 كيلو متر بقيت أقدر امشي أفضل من الأول كان أقل مجهود بفضل أنهج ومبقدرش أكمل لكن التحدي قدر يخليني بتحرك برشاقة أكثر"، هكذا يصف مصطفى حاله بعد المشاركة في التحدي.

محمد حسام الدين يشارك من البحرين في تحدي 30 يوم

يعيش محمد حسام الدين في مملكة البحرين وعرف عن برنامج 30 يوم تحدي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقرر أن يشارك في التحدي رغم صعوبة الجو التي يعيش فيها "الخليج معروف عنه جوه الشديد والصعب خاصة في شهر أغسطس لكن حسيت إني لازم أشارك في نشاط بلدي بتحفزنا عليه".

وقال محمد إن ما شجعه أكثر على المشارك هو تشجيع الوزارة والقائمين على البرنامج للمشاركة في التحدي وهم من خارج مصر وخاصة أن المتابعة تتم من خلال التطبيق الذي تخصصه الوزارة لمتابعة المشاركين.

وأضاف أنه كان يشارك في التحدي مساء فقط لأن "الجو بيكون أهدى من النهار كتير فكنت بمشي الـ25 كيلو اللي محددهم لنفسي يوميًا"، خاصة أن القائمين على البرنامج الخاص بالتحدي لم يتركوا أي مخرج لأصحاب الحجج في عدم المشاركة، بل أتاح الفرصة لأي شخص في العالم للمشاركة في أي وقت من اليوم، وممارسة أي نشاط، فكان هذا تشجيع أكبر لهم بعدم وجود أي عائق.