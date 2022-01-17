الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع المتهم بتهديد أسرته بالقتل في القليوبية مستشفى الأمراض النفسية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت جهات التحقيق المعنية بمركز بنها بمحافظة القليوبية، بتحويل مهتز نفسيا لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان سلامة قواه العقلية، والذى تم ضبطه عقب إصابته بحالة هياج شديدة خلال مشاجرة مع زوجته وبناته في منزلهم بقرية الرملة، إذ أمسك بسكين وهدد بإيذاء نفسه وأسرته، وتم السيطرة عليه وضبطه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح داخل الأسرة.

وأوضحت الزوجة خلال التحقيقات، أن زوجها مريض نفسي منذ عدة سنوات، وأنه دائم الشجار معها بسبب تركه العمل، وأن الشرطة نجحت في السيطرة عليه قبل ارتكاب جريمة، بعدما نشبت بينهما مشاجرة عقب إصابته بحالة نفسية وهياج، وفوجئ الجميع بقيامه برفع سكين والتهديد بإيذاء نفسه ومن حوله، وجرى ضبط الزوج وتحرر المحضر اللازم، وجاري التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها، بنشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته، وتهديده بإيذاء نفسه وأسرته بسكين.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين زوج وزوجته وأبنائه بسبب مرضه النفسي، وعدم إنفاقه على المنزل، فانتابته حالة من الهياج واستل سكينا وهدد بإيذاء نفسه وإيذاء من حوله في حال اقتراب أي شخص منه.

وتدخلت قوات الشرطة، وتمكنت من السيطرة على الزوج وضبطه دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتبين أنه مريض نفسي منذ 5 سنوات ودائم الشجار مع أفراد أسرته، بسبب عدم إنفاقه على المستلزمات المعيشية والحياتية.

جهات التحقيق مستشفى الأمراض النفسية القليوبية مشاجرة هدد بإيذاء نفسه وأسرته

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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