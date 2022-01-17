الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تبحث مع غرينادا والأمم المتحدة سبل تطوير التعاون المشترك

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير خارجية غرينادا أوليفر جوزيف اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، استعرض الجانبان مشاركة غرينادا في إكسبو 2020 دبي، وما يوفره هذا الحدث العالمي المهم مع فرص لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل.. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان استضافة إكسبو 2020 دبي لأسبوع الأهداف العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك ويركز على محور أساسي، يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

الإمارات الامم المتحدة غرينادا

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