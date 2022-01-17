الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تحريات المباحث: الجراج المحترق غير مرخص ولا تتوفر به شروط السلامة

جريدة الدستور

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن أن الجراج الذي شهد حريق عدد من السيارات، بمنطقة أرض اللواء، غير مرخص، ولا تتوافر به اشتراطات السلامة ومواجهة الحرائق.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للتأكد من سبب نشوب الحريق، بعد أن ذكر شهود عيان أن ماسا كهربائيا بسيارة أدى لاشتعال النار بها، وامتدادها لعدد من السيارات.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات نشوب حريق بجراج بمنطقة أرض اللواء، مما أسفر عن اشتعال النيران بـ6 سيارات، وتم التحفظ على الشخص المسئول عن الجراج، للتحقيق معه، خاصة أنه تبين من خلال المعاينة أن الجراج عشوائي لا تتوافر به اشتراطات السلامة والأمان الخاصة بالتصدي للحرائق.

وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالسيارات المركونة بالسيارات، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بجراج سيارات بمنطقة أرض اللواء، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وأسفر عن احتراق عدد من السيارات المركونة بالجراج، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب نشوب الحريق.

مديرية أمن الجيزة الجراج أرض اللواء حريق غير مرخص

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