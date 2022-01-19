مع اقترابنا من تلقيح 40%.. أين وصلت مصر في خطة التطعيم ضد كورونا؟

تواصل مصر عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بالتزامن مع إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمن مر على تطعيمهم 6 أشهر في إطار اتجاه دول العالم لإعطاء الجرعة الثالثة مع التحورات التي تحدث لفيروس كورونا والتي مازالت خطرة حتى الآن، وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح في مصر حتى الآن 36 مليون و366 ألف جرعة أولى، و23 مليون و600 ألف جرعة ثانية، أي 58% جرعة أولى، و39% من الجرعة الثانية، من الفئة العمرية من 18 سنة لما فوق.

وانتهجت مصر خطة محكمة لتلقيح المواطنين بدأتها مبكرًا في قبل انتاج اللقاحات فعليًا بالتعاقد مع الشركات المصنعة له للحصول على كميات متنوعة منه، كما شاركت في بعض الأبحاث السريرية لبعض اللقاحات، وبدأت في استقبال اللقاحات مع بداية العام الماضي لتبدأ في تلقيح الفئات الأكثر تعرضًا للخطر، ومع ازدياد كمية اللقاحات في مصر بدأت في التوسع في تلقيح فئات جديدة، الدستور مع اقتراب مصر من تلقيح 40% من سكانها فوق 18 عامًا عرضت في تقرير مدعوم بالبيانات أين وصلت مصر في خطة التطعيم ضد كورونا.

في مارس 2020 بدأت مصر في التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات كورونا للحصول على اللقاح بمجرد ترخيصه، وساهمت في إجراء الاختبارات السريرية للقاح “سينوفارم” الصيني، واستقبلت مصر في ديسمبر 2020 أول دفعة من لقاح “سينوفارم”، والتي دخلت مرحلة الاختبارات قبل الموافقة على تلقيح المواطنين بها.

مع بداية عام 2021 بدأت مصر في تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر وهي الأطقم الطبية والتي بدأت في فبراير من نفس العام، وبعدها بشهر بدأت في فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي خصصته للمواطنين للحصول على اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة، وتضمن التسجيل وقتها الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعة الأولى العاملين في القطاع الطبي، والثانية الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وفي الشهر الأول الذي بدأت فيه مصر في عملية التطعيم تم تطعيم 164.534 مواطنًا من هذه الفئات، وبلغت مع بداية مايو من نفس العام مليون و133 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى للقاح، و238 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين، وفي يوليو تخطى عدد الحاصلين على اللقاح 3 مليون مواطن للجرعة الأولى، وتخطت 818 ألفًا للجرعتين، وفي شهر أكتوبر بلغ عدد الحاصلين عليه، ارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الأولى لـ13 مليون 552 مواطن، ووصل عدد الحاصلين على الجرعتين 6 مليون 602 مواطنًا، وفي شهر نوفمبر 25 مليون و900 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعتين، 15 مليون 515 ألف مواطن.

وتخطت أعداد المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا مع بداية يناير الجاري، 22 مليون و890 ألف مواطن، و35 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى، وبدأت في ذات الوقت الحكومة في تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة بعد مضى 6 أشهر على تاريخ الجرعة الثانية، وبلغ عدد الحاصلين في منتصف يناير الجاري 36 مليون و366 ألف جرعة أولى، و23 مليون و600 ألف جرعة ثانية، أى 58 % جرعة أولى، و39% من الجرعة الثانية، من الفئة العمرية من 18 سنة لما فوق.