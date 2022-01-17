الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء نيوزيلندا: ظهور متحور أوميكرون مسألة وقت

جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن

اعتبرت رئيس وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، أن ظهور متحور فيروس كورونا (أوميكرون) بالمجتمع النيوزيلندي مسألة وقت، مؤكدة أنه سيتم تشديد القيود فور ظهور حالات إصابة للحد من تفشي الوباء.
وشددت جاسيندا أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلاندا اليوم الإثنين، على أهمية الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتعزيز المناعة والاستعداد بشكل أفضل لمتحور"أوميكرون".
وناشدت رئيس وزراء نيوزيلاندا كل المواطنين المؤهلين للحصول على جرعة معززة بالإسراع في الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.
كانت نيوزيلاندا قد أوقفت رحلات الطيران المباشر مع 9 دول إفريقية، باستثناء نقل مواطنيها، وتصنيف هذه الدول بأنها "عالية الخطورة" جراء متحور (أوميكرون) الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة العدوى والانتشار له عالية الخطورة عن أي متحور آخر للفيروس، لأنه يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني سرعة انتشاره.

ولنجتون متحور أوميكرون نيوزيلندا

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١٩٩٠-٢٠٢١

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