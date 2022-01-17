الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في تجارة السيارات

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة السيارات وقطع الغيار، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقي المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها، مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة السيارات وقطع غيار السيارات إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم تجاوزت مليون جنيه.

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار وتجارة قطع غيار السيارات، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة وتصدير السيارات.

وأكدت التحريات ومعلومات مديرية أمن القاهرة تضرر 3 أشخاص  من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيك بنكي لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأقوال المجني عليهم وأضاف بقيامه بارتكاب عدد من وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

قاض المعارضات متهم حبس توظيف تجارة السيارات مجال الاستثمار

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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