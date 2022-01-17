الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عامل حاول إدخال هواتف محمول بـ«كيس الخضار» لسجين بقليوب

ضبط عامل
ضبط عامل

تجري النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها مع عامل حاول تهريب هواتف محمولة لشقيقه المحبوس بمركز شرطة قليوب. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل، حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين بسجن مركز شرطة قليوب، على ذمة أحد القضايا، وذلك في إطار خطة المديرية للوقوف على انتظام المودعين بالسجون والتأكد من عدم حيازتهم لأية ممنوعات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عامل حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل الزيارة المعدة لشقيقه السجين بسجن المركز على ذمة أحد القضايا.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "ع ر مط، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاول إدخال 3 هواتف محمولة داخل كيس الخضار، وشاحن داخل حذاء جلدى لشقيقه السجين "ه. ر. م"، المحبوس على ذمة أحد القضايا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه السجين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة تهريب هواتف محمولة مركز شرطة قليوب كيس الخضار

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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