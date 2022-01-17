الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الملامح هى هى».. دنيا سمير غانم تحتفل بميلاد والدتها بصورة للتشابه بينهما

دنيا سمير غانم ودلال
دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز

يصادف اليوم الذكرى الاولى لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وحرصت ابنتها دنيا سمير غان بالاحتفال به على الانستجرام، حيث قامت بمشاركة صور لها ووالدتها فيهما نفس الشبه من بعضهما البعض.

-ولدت  دلال عبد العزيز في 17 يناير عام 1960 بمحافظة الشرقية في شرق الدلتا وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

- حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

- دخلت المجال الفني في عام 1977

- وفي مشوارها الفني، كانت البداية البارزة في مسلسل "بنت الأيام" عام 1977، وهو من بطولة محمود مرسي وكريمة مختار و نعيمة وصفي.

- عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية (أهلاً يا دكتور) والتي كانت بداية تعارفها بالجمهور

- وشاركت دلال عبد العزيز في نحو 200 عمل فني في السينما والمسرح والتليفزيون طوال 4 عقود

- تزوجت من الفنان سمير غانم، في عام 1984، وأنجبت ابنتيهما دنيا وإيمي وكلاهما دخلا التمثيل.

-كان مسلسل سابع جار بصمة كبيرة وأيضا في بيتنا روبوت، ومن أشهر أفلامها: بئر الخيانة، يا رب ولد، الشاويش حسن، البوليس النسائي، قاهر الفرسان، رحلة المشاغبين، العالمي، سوق الجمعة. ومن أهم مسلسلاتها: دموع صاحبة الجلالة، الصبر في الملاحات، سعد اليتيم، الهروب، الخفافيش وملوك الجدعنة.

-من أبرز المسرحيات: أهلًا يا دكتور، خدمة إنسانية، أخويا هايص وأنا لايص. والفوازير: فطوطة، دولا وأمشير وزغلول.

-كان آخر أعمالها في رمضان 2021 في مسلسل ملوك الجدعنة.

وكتبت دنيا سمير غانم في ذكرى ميلاد والدتها : «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي انت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس… عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي».

جامعة القاهرة جامعة الزقازيق ميلاد دلال عبد العزيز ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم

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