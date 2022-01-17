محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تأهيل وتجهيز مقر بديل لعيادات التأمين الصحى بسمسطا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير الأعمال والتجهيزات الجاري تنفيذها بالموقع الجديد بشارع محمود سليمان تمهيدًا لنقل عيادات سمسطا للتأمين الصحي إليها، بدلًا من مكانها الحالي الكائن بمبنى مجلس المدينة القديم نظرًا لضيق المكان وعدم ملاءمته لتقديم خدمات التأمين الصحي على النحو الأفضل لأبناء مركز ومدينة سمسطا، وذلك في إطار البرنامج الميداني الذي يقوم به المحافظ على مستوى المراكز والمدن للوقوف بشكل شخصي على مستوى الخدمات والمرافق الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها.

ويشهد المكان أعمال تأهيل وتعديل، ويتكون من طابقين على مساحة 140 مترًا، حيث يتكون الدور الأول 5 غرف وحمام وغرفة كبيرة تصلح كصيدلية، والدور الأول علوى عبارة عن 5 غرف وحمام، وتابع المحافظ كل الأعمال الجارى تنفيذها لتأهيل المكان وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة التي يتم تنفيذها تحت إشراف فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجه محافظ بنى سويف بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيزات بالمكان البديل، تمهيدًا للبدء في تشغيله لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي خدمات التأمين الصحي من أبناء مركز ومدينة سمسطا الذي يزيد عددهم على 140 ألف مستفيدًا من العاملين بالجهاز بالحكومة والطلاب، بالإضافة إلى الفئات المستهدف انضمامها لمنظومة التأمين الصحي مثل الفلاحين وعمال الزراعة.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن أنه تم البدء في تأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد 330 منزلًا بقرية الحيبة مركز الفشن، التي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.