الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

استقبال الشيخ عبدالله
استقبال الشيخ عبدالله بن زايد للمسؤولة الأممية

التقي وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.  

اللقاء الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم الإثنين، بين عبدالله بن زايد آل نهيان، و المسؤولة الأممية، جرى خلاله بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان استضافة إكسبو 2020 دبي لأسبوع الأهداف العالمية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك، ويركز على محور أساسي يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المشترك، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي في مستهل اللقاء، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على الشراكة المتميزة والمثمرة التي تجمع بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، في مختلف المجالات، انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة الأممية، لتعزيز الجهود العالمية المبذولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات وترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتبادل  وزير الخارجية الإماراتي  ، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة  وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة التغير المناخي ، ودور إكسبو 2020 دبي في ترسيخ شراكات مستدامة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

وعقد في وقت سابق مباحثات متواصلة وزيارات متبادلة بين القادة والمسؤولين بالإمارات وكوريا الجنوبية تعزز وتعمق "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين.

"شراكة استراتيجية خاصة" تم تتويجها بقمة عقدت في دبي ، بين محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس كوريا الجنوبية "مون جي إن"، تم في أعقابها توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

وزير الخارجية الإماراتي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان مقر إكسبو دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

720 مليون دولار من «البنك الدولى» و«الآسيوى للاستثمار» لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا