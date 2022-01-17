وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

التقي وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

اللقاء الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم الإثنين، بين عبدالله بن زايد آل نهيان، و المسؤولة الأممية، جرى خلاله بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان استضافة إكسبو 2020 دبي لأسبوع الأهداف العالمية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك، ويركز على محور أساسي يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المشترك، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي في مستهل اللقاء، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على الشراكة المتميزة والمثمرة التي تجمع بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، في مختلف المجالات، انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة الأممية، لتعزيز الجهود العالمية المبذولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات وترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتبادل وزير الخارجية الإماراتي ، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة التغير المناخي ، ودور إكسبو 2020 دبي في ترسيخ شراكات مستدامة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

وعقد في وقت سابق مباحثات متواصلة وزيارات متبادلة بين القادة والمسؤولين بالإمارات وكوريا الجنوبية تعزز وتعمق "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين.

"شراكة استراتيجية خاصة" تم تتويجها بقمة عقدت في دبي ، بين محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس كوريا الجنوبية "مون جي إن"، تم في أعقابها توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.