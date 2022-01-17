الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ياسمين فؤاد: تنظيم حملة وطنية إعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية بوسائل الإعلام المختلفة

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون لتوعية الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ودعم مشاركة الشباب فى تنظيم وأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير وائل أبوالمجد والسفير محمد نصر والسفير أيمن ثروت كممثلين لوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبدالرحيم نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر التغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير الشباب والرياضة والتعاون الدائم ودعمه للعمل البيئى، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الحالية على التحضير والاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 بمشاركة كل شركاء العمل البيئى والجهات المعنية، وتعد وزارة الشباب  شريكًا دائمًا وفعالًا فى ذلك، وخاصة فيما يخص دعم دور الشباب فى العمل البيئى والتوعية المجتمعية.

وأكدت وزيرة البيئة فى بداية اللقاء على تقديرها لورقة العمل الخاصة بدور الشباب والمقترحات المقدمة من وزارة الشباب، مشيرة إلى أنها سوف يتم البناء عليها ومراجعتها مع وزارة الخارجية لبدء العمل الفوري فى وضع خطط عمل مشتركة وخاصة فيما يخص دعم  الأفكار لتنسيق أعمال الشباب وتعبئة المجتمع المدنى على كل المستويات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك شقين أساسيين لعمل الشباب بالمؤتمر منها المشاركة فى الجانب التنظيمى للحدث، بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى متعددة خلال المؤتمر، خاصة وأنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب COY17 قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي داخل مراكز الشباب. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر فى خلق زخم مجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال تنظيم حملة وطنية إعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي توضح  دور كل فرد فى القضية بما يسهم فى دعم المجتمع للمؤتمر وتقدير دوره وأهميته لمصر والعالم وهو ما يتم العمل عليه الآن ويتطلب دعم المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة له.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توعية الشباب المستوى الوطني

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١٩٩٠-٢٠٢١

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