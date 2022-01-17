لطلبه حماية رسمية والتهديد بالقضاء.. غضب في الأوساط الرسمية البريطانية من الأمير هاري

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري يواجه موجة غضب عارمة في بريطانيا، بعد تهديده باتخاذ إجراء قانوني ضد حكومة جدته الملكة إليزابيث الثانية في نزاع أمني غير عادي.

وتابعت الصحيفة أن دوق ساسكس يسعى للحصول على مراجعة قضائية ضد قرار وزيرة الداخلية بريتي باتيل، والقاضي بتجريده من فريق حماية الشرطة البريطانية، مدعيا أن زيارة المملكة المتحدة بدون حراس شرطة سكوتلانديارد تشكل خطورة كبيرة.

وأضافت أن الليلة الماضية كان هناك غضب كبيرفي الأوساط الرسمية في من التهديد القانوني غير المسبوق ضد حكومة جدته الملكة إليزابيث، و ردت مصادر أمنية قائلة: "سكوتلاند يارد غير متاحة للتأجير".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد كشفت أمس عن تحركات الأمير هاري القانونية عقب تنحىه عن كافة واجباته الملكية قبل عامين، موضحة أن ممثليه كتبوا رسالة "بروتوكول ما قبل الإجراء" إلى وزارة الداخلية، مهددين بالذهاب إلى المحكمة العليا، إذا لم يتم تزويد الأمير وأسرته بالأمن أثناء وجودهم في بريطانيا، والتي عرضوا دفع ثمنها.

وكشفت الصحيفة أن هذا الإنذار النهائي هو تتويج لما يقرب من عامين من المناقشات مع الوزراء حول ترتيباته الأمنية، ويقول الممثلون القانونيون إن الدوق يريد تمويل الحماية بنفسه، بدلاً من مطالبة دافعي الضرائب بسداد الفاتورة.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن سكوتلاند يارد ليس لديها مجموعة من الضباط المدربين تدريباً خاصاً يجلسون في وضع الخمول منتظرين قدوم الأمير وعائلته للمملكة المتحدة، مضيفين: "لا يمكنك فقط توظيف خدمات سكوتلاند يارد عندما تشعر بذلك".

وأكدت الصحيفة أنه سيتم توفير حماية هاري وميجان وعائلتهم تلقائيًا بواسطة الأمن الملكي، إذا كانوا سيزورون الملكة أو كانوا يقيمون في منزلهم في فورجمور والذي يقع في ملكية وندسور الخاصة بالملكة، ولكن ستكون المشكلة في ما إذا كانوا يريدون القيام بأعمال تجارية خاصة مربحة أو أنشطة خيرية أو اجتماعية في مكان آخر.

وقالت مصادر مطلعة إنه من غير المسبوق أن يتدخل القضاء في مسائل الحماية الملكية، التي تقررها لجنة مستقلة وتوقعها باتيل.