الإثنين 17 يناير 2022
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محافظات

أحياء بورسعيد تواصل جهودها لرفع ٱثار الأمطار بالشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارىء فى حالة الطقس .

أحياء بورسعيد تواصل جهودها لرفع ٱثار الأمطار بالشوارع

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة، جهودها لرفع ٱثار الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري لسحب مياه وتجمعات الأمطار من خلال انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

على تنسيق استقرار محافظ مستوى غرفة عمليات يارا معدات معا رفع سعيد تنفيذي

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