طوكيو: 3719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 453 حالة مقارنة بأمس الأحد، وبارتفاع بواقع 2848 حالة مقارنة بالإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ خمسة مرضى، بدون تغيير عن أمس الأحد، طبقًا لمسئولين بقطاع الصحة، وبلغ الرقم على مستوى البلاد 243، بارتفاع 8 حالات، عن أمس الأحد.

وقال رئيس الوزراء، فومي كيشيدا، اليوم، إنه سيكرس نفسه لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بسبب متحور أوميكرون، مطالبًا المواطنين بالتعاون للفوز في المعركة ضد الفيروس، التي أثبتت أنها “صعبة أكثر من المتوقع”.

وسعى كيشيدا في أول خطاب له في بداية الدورة البرلمانية لطمأنة المواطنين بشأن متحور أوميكرون، من خلال التعهد بتوزيع الجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا بوتيرة أسرع، وتطعيم الأطفال والعمل على توفير العلاج الضروري وخدمات الرعاية الصحية للذين يعانون من أعراض حادة حتى عندما ترتفع حالات الإصابة بالفيروس.

وقال مسئول ياباني، اليوم الإثنين، إن الحكومة تدرس إعلان حالة شبه طوارئ في العاصمة "طوكيو" وثلاث محافظات قريبة، وسط زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 18" في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، أن العاصمة اليابانية أبلغت عن أكثر من أربعة آلاف حالة جديدة يوم أمس الأحد، مع معدل إشغال أسرة المستشفيات بها يقترب من 20%، وهو معيار دفع حكومة العاصمة لمطالبة الحكومة المركزية بوضعها تحت حالة شبه الطوارئ، مشيرة إلى ارتفاع معدل الإصابة في محافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا.

وأشار كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي دوري في صباح اليوم- إلى أن عدد الحالات الجديدة يرتفع بسرعة غير مسبوقة، ليس فقط في المناطق الحضرية، ولكن في أماكن أخرى أيضًا، موضحًا أن الحكومة ستدرس بسرعة إعلان شبه الطوارئ إذا لزم الأمر.