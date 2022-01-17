الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدره تريند جوجل.. القصة الكاملة لأزمات رشوان توفيق مع ابنته

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تصدر الفنان رشوان توفيق تريند جوجل اليوم، بعدما قررت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الإثنين تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 24 يناير الجاري للاطلاع.

وتتوالى أزمات الفنان رشوان توفيق مع ابنته وزوجها، التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات المادية بينهم.

"الازمات"

أقامت آية رشوان توفيق، دعاوى ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، وأيضا دعوى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، وبطلان عقد القسمة المحرر من والدها لصالحها وشقيقتها هبة وحفيدته، إذ تقول إن والدها أنهى حالة الشيوع في إرث والدتهم "شاليهين برأس سدر" بإعطائها نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقود البيع

"محاولات الصلح"

قال الدكتور مجدي مهران المحامي في تصريحات تلفزيونية سابقة انه لا نية لابنته للصلح، وكان الإعلامي شريف عامر حاول الاتصال بحفيد الفنان الكبير رشوان توفيق لإجراء محاولة صلح بين الفنان وبين ابنته وزوجها، وأكد الحفيد انه ليس ضد الصلح ولكن تمسك توفيق برأيه في تقسيم ممتلكاته.

"رشوان توفيق"

وتخرج رشوان توفيق من المعهد العالي للفنون المسرحية والتحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استوديو ثم مساعد مخرج حيث عمل مساعدا للمخرج كمال أبو العلا في برنامج من الجاني.

و تقدم رشوان توفيق لاختبار المذيعين ونجح ليصبح مذيعا وحتى ينطلق من الشاشة إلى مجالات فنية أوسع حيث قدم برنامج شبابي، وعندما تكونت فرقة مسرح التليفزيون كان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهى شيء في صدري إخراج نور الدمرداش. 

مواقع التواصل محكمة جنوب القاهرة رشوان توفيق شريف عامر السادس من أكتوبر نور الدمرداش المعهد العالي المعهد العالي للفنون

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