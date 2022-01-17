ضبط 1.850 طن دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة بحلوان
ألقت مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، القبض على سائق بحوزته سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمدينة حلوان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة مُحمل عليها (1,850 طن) دقيق بلدى مُدعم .
وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المُدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.