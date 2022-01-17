بتهمة طلب رشوة.. إحالة موظفة بوزارة العدل للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إحالة موظفه بوزارة العدل للمحاكمة في اتهامها بتلقي وطلب رشوة 150 الف جنيه من صاحب شركة.

وترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.

وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها.