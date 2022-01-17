الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على طرد بريدى به نصف كيلو «ماريجوانا» بالنزهة

نبات الماريجوانا
نبات الماريجوانا المخدرة

قررت جهات التحقيق بالنزهة تحريز طرد بريدي قادم إلى مطار القاهرة يحتوي على نصف كيلو من بذور نبات الماريجوانا المخدرة، والعرض على المعمل الكيميائي، وتبين أن المخدرات تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه. 

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور  الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL  اشتبه رئيس الوردية في أحد الطرود البريدية الواردة من أوكرانيا على رحلة طائرة «إير فرانس» ببوليصة الشحن رقم  ٧٧٩٩٥٩٨٩١٦ المحجوزة برقم ١٢٣٣٢٨، بوزن نصف كيلو قائم تقريبا، وهو عبارة عن سماعة صب صغيرة، بفتحها من الداخل تبين أن بداخلها 10 أكياس شفافة صغيرة تحتوي 100 بذرة يشتبه أنها بذور لنبات مخدر.

وقررت الدكتورة فريدة سليم ابراهيم، مدير جمرك DHL، عرض البذور على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، والتي أكدت الاشتباه بأن البذور المضبوطة لنبات الماريجوانا المخدرة، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 20 ألف جنيه.

وقررت هالة محمود عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022، وقام وائل شعبان بتحريز البذور المضبوطة.

ميناء القاهرة الجوي مكافحة المخدرات جهات التحقيق ضبط محاولة تحرير محضر قانون مكافحة المخدرات بذور الماريجوانا ضبط جمركى

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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