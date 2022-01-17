تفاصيل حركة تنقلات رؤساء الكهنة الجدد في بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا

شهدت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، حركة تنقلات جديدة للمطارنة والاساقفة وفقًا لخبرتهم في الخدمة بالعمل التبشيري في مصر وباقي الدول الإفريقية، اعتمادها رسميا البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وأعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، قائمة رؤساء الكهنة الجدد في بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أنهى المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا برئاسة صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيودوروس الثاني، في المقر البطريركي بمدينة الإسكندرية، أعماله بانتخاب رؤساء الكهنة الجدد، كما أجريت تنقلات للمطارنة والأساقفة وفقًا لخبرتهم في الخدمة بالعمل التبشيري.

وجاءت القائمة التي نشرها الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر على النحو التالي:

نيافة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، نُقل إلى مطرانية بيلوسيو (بورسعيد).

نيافة المتروبوليت بانديليمون مطران كونغو برازافيل والجابون، نُقل إلى مطرانية نفكراتيذوس.

نيافة المتروبوليت يرونيموس مطران بوكومبا، نُقل إلى مطرانية كمبالا.

نيافة المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كاناجا والكونغو الديموقراطية، نُقل إلى مطرانية كينشاسا.

سيادة الأسقف سيلفستر أسقف غولو، نُقل إلى أسقفية جينجا وشرق أوغندا.

المحترم الأرشمندريت خريسوستوموس ميدونيس إنتُخب أسقفًا على أسقفية بوكومبا.

المحترم الأرشمندريت نكتاريوس كابوي إنتُخب أسقفًا على أسقفية غولو وشمال أوغندا.

المحترم الأرشمندريت خاريتون موسونجاي إنتُخب أسقفًا على أسقفية كانانجا (الكونغو).

المحترم الأرشمندريت ثيميستوكليس أداموبولوس إنتُخب أسقفًا مساعدًا في متروبوليتية غينيا.

المحترم الأرشمندريت كوسماس ثاسيتيس إنتُخب أسقفًا على أسقفية كونستانتيانيس، ومساعدًا لصاحب الغبطة.

المحترم الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس الذي إنتُخب أسقفًا على أسقفية نيلوبوليس، وكذلك مساعدًا لصاحب الغبطة.