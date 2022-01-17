الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة أسطح 10 منازل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية بسنباط

زراعة أسطح
زراعة أسطح

قالت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنه زراعة 10 أسطح منازل بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية كمرحلة تجريبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بدعم من جمعية الأورمان بمحافظة الغربية وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى زراعة الأسطح، والإدارة الزراعية بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأشارت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، أن زراعة الأسطح شملت الخضروات كالخس والكابوتشا، والفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، والجرجير وكذلك مجموعة من الفواكه مثل العنب، مشيرة إلى أن زراعة الأسطح  جاءت من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر في العديد من المنتجات الزراعية مع إمكانية تطوير المشروع من أجل تسويق الفائض، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة. 

 ولفتت المديرية أنه جانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح فهي بالإضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات فإن المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه حيث يتم الرى بالتنقيط. 

من جانبه أكد علاء الزهيري، العضو  ممثل الشركة المتخصصة في زراعة الأسطح، على استمرار الدعم للدور التنموي الذي بدأته جمعية الأورمان  تحت رعاية مديرية التضامن بالغربية، وتشجيع مثل هذه المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الجوع، والقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق، ونمو الاقتصاد وخلق مجتمعات خالية من التلوث والحفاظ على البيئة على أكمل وجه.

زراعة أسطح منازل بقرية سنباط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الاولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

720 مليون دولار من «البنك الدولى» و«الآسيوى للاستثمار» لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا