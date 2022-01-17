زراعة أسطح 10 منازل لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية بسنباط

قالت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنه زراعة 10 أسطح منازل بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية كمرحلة تجريبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بدعم من جمعية الأورمان بمحافظة الغربية وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى زراعة الأسطح، والإدارة الزراعية بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأشارت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، أن زراعة الأسطح شملت الخضروات كالخس والكابوتشا، والفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، والجرجير وكذلك مجموعة من الفواكه مثل العنب، مشيرة إلى أن زراعة الأسطح جاءت من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر في العديد من المنتجات الزراعية مع إمكانية تطوير المشروع من أجل تسويق الفائض، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة.

ولفتت المديرية أنه جانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح فهي بالإضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات فإن المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه حيث يتم الرى بالتنقيط.

من جانبه أكد علاء الزهيري، العضو ممثل الشركة المتخصصة في زراعة الأسطح، على استمرار الدعم للدور التنموي الذي بدأته جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن بالغربية، وتشجيع مثل هذه المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الجوع، والقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق، ونمو الاقتصاد وخلق مجتمعات خالية من التلوث والحفاظ على البيئة على أكمل وجه.