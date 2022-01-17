وزير القوى العاملة: مبادرات جيدة من أصحاب الأعمال لإلغاء استمارة 6

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس الشيوخ بخطوات جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم الإثنين استكمال مناقشة باقي مواد القانون داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وأضاف سعفان، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الوزارة تأمل في إصدار ذلك القانون خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر الانتهاء من مناقشته داخل مجلس الشيوخ خلال أيام، لإرساله إلى مجلس النواب، تمهيدا لاعتماده وإصداره في شكله النهائي خلال أيام قليلة.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على أن يحدث القانون توافق واستقرار في مناخ العمل، لتتسم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال بالاستقرار، لزيادة الاستثمار وقدرة العامل على زيادة إنتاجه، والذي سيغطي كل أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد وزير القوى العاملة أن القانون ألغى استمارة 6 والاستقالة المُقدمة قبل توقيع عقود العمل، حيث أنها كانت من أسوأ السلبيات الموجودة في القانون السابق.

واستطرد الوزير قائلا، «تلقينا الكثير من الشكاوى بشأن إلغاء استمارة 6، وهذا الاتجاه دعمه أصحاب الأعمال أنفسهم، لأن أصحاب الأعمال الذين يوقعون استمارة 6 أو الاستقالة قبل عقد العمل، بالتأكيد غير جادين، وبالتالي فضل الكثير من أصحاب الأعمال أن يمثلوا رجال أعمال بشكل مشرف، وهذا ما يعطي انطباع جيد عنهم واهتمامهم نحو حقوق حماية العمال».

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الشق المالي في القانون من علاوات وحد أدنى سينظمه المجلس القومي للأجور، والذى سيكون معني بدراسة ووضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية وفقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.

وكان الوزير قد شهد اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التدريب وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية.