التحقيق فى واقعة إصابة شخص بطلق نارى بقرية خزام بقنا

تباشر النيابة العامة في قنا، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة اصابة شخص بطلق ناري بقرية خزام التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في قرية خزام بقوص، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصاب، كما تلقى إخطارا يفيد بإصابة شخص بعصا خشبية من القرية ذاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي.