الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

12 ساعة تصوير ليسرا في مسلسلها الرمضاني «احلام سعيدة»

يسرا مسلسل احلام
يسرا مسلسل احلام سعيدة

تواصل النجمة يسرا تصوير مسلسلها الرمضانى الجديد “ احلام سعيدة” فى عدد من المناطق المتفرقة فى القاهرة بصحبة أبطال العمل، وضعت الشركة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من تصويره اكبر عدد من مشاهده قبل حلول شهر رمضان.

ويواصل المخرج عمرو عرفة تصوير العمل بشكل يومى لمدة 12 ساعة يوميا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .

ولحقت النجمة غادة عادل بفريق عمل المسلسل منذ يومين لتصوير مشاهدها وتقدم "غادة" خلال العمل، دور سيدة تكره الرجال والزواج  بشكل عام، حيث يحاول كل المحيطين بها إقناعها بالفكرة والزواج والمشاركة في تكوين أسرة إلا أنها تظهر رافضة وكارهة للفكرة، لتقدم "غادة" دورًا مختلفًا عن الشخصيات التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

يسرا من كواليس مسلسل احلام سعيدة 

ويناقش العمل مجموعة من المشكلات التي تهم المرأة المصرية ومنها مشكلة بطالة الأزواج وعمل السيدات للإنفاق على الأسرة، وكذلك فكرة تأخر الزواج ورفض بعض السيدات والفتيات للفكرة بشكل عام، والمسلسل الجديد من إخراج عمرو عرفة، في تعاون جديد مع النجمة يسرا بطلة العمل.

 مسلسل “أحلام سعيدة ” من بطولة يسرا و غادة عادل، و انتصار، و مي كساب، و شيماء سيف، و نبيل نور الدين، وعماد رشاد، وعدد آخر من النجوم ، ومن إنتاج العدل جروب، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

على جانب آخر تنتظر يسرا عرض برنامجها الجديد  “كلام في الحب”، نهاية الشهر الجارى على شاشة mbc 1 وهو برنامج اجتماعي رومانسي، يتناول الحب والعلاقات في حياتنا.

ويستضيف البرنامج  أكثر من 100 شخصية، من المشاهير، والشخصيات غير المعروفة، وأصحاب الإنجازات في المجتمع.

وكانت يسرا قد أعلنت عبر حسابها على انستجرام تقديمها برنامج كلام في الحب، حيث شاركت البرومو الترويجي له، وكتبت : قصص الحب بين القلب والعقل لا تنتهي خصوصاً إن كانت واقعية ومع مشاهير، استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب ابتداءً من الإثنين 31 يناير على Mbc 1.

يسرا النجمة يسرا مسلسل احلام سعيدة احلام سعيدة يسرا مسلسلات رمضان

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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