الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة قد تقطع كل العلاقات بين البلدين

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المقترحة ضد القيادة الروسية قد تقطع كل العلاقات بين البلدين.
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية: "بالطبع، هذا خارج عن فهمنا"، في إشارة إلى بعض المقترحات الأمريكية الأخيرة التي تدعو إلى فرض عقوبات على القيادة الروسية.
وأضاف: "من المحتمل أن يؤدي هذا النوع من العقوبات إلى وقف أي علاقات بين بلدينا، وهو ما لن يفيد موسكو أو واشنطن، وسيكون خطأ كبيرًا"، مؤكدًا بأن بلاده "لا تخشى العقوبات".
وتابع: "إننا نحاول إلى حد ما الاستفادة منها في تطوير اقتصادنا المحلي وإنتاجنا المحلي، فنحن كبار نوعًا ما ومكتفون ذاتيًا تمامًا لذا، فإننا لن نتأثر من هذه العقوبات".
يُشار إلى أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين، بقيادة السيناتور بوب مينينديز، تقدموا يوم الأربعاء الماضي بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا إذا تصاعدت التوترات حول أوكرانيا، بما يتضمن من بين أمور أخرى فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وأعضاء آخرين في القيادة العسكرية، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المقترحات فرض تدابير تقييدية على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

موسكو روسيا القيادة الروسية الكرملين العقوبات الامريكية أمريكا

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