الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات جامعة أسيوط

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على ضم مستشفى الطلبة إلى مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك بناء على طلب الجامعة المقدم بهذا الشأن.

وصرح رئيس الجامعة أن تلك الخطوة تأتى في إطار حرص إدارة الجامعة على تكامل خدماتها الطبية وتقديمها على نحو مركزي من أجل تعظيم الاستفادة مما تملكه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمات متقدمة ورائدة سواء على مستوى التجهيزات الطبية المتطورة  أو الكوادر البشرية المتميزة في مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن انضمام مستشفى الطلبة تحت مظلة مستشفيات أسيوط الجامعية من شأنه تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبنائنا الطلاب وتوسيع تخصصاتها وكذلك تيسير الإجراءات المتبعة سواء في الخدمات التشخيصية أو العلاجية أو في إجراء العمليات الجراحية.

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن خالص شكره لكلا من الدكتور المستشار وليد حنفي مستشاره القانوني لشئون القطاع الطبي والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة لجهودهما المخلصة الدؤوبة من أجل إنهاء إجراءات ضم المستشفى.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تضافر جهود كافة القطاعات من أجل تقديم رعاية صحية متخصصة لطلاب الجامعة والتي تتراوح تكلفتها سنويا ما بين ٢٠ إلى ٢٥ مليون جنيه تتكفلها ميزانية الجامعة والتي تتنوع ما بين أدوية لأمراض مزمنة ، أو خدمات تشخيصية أو عمليات جراحية، مشيرا إلى استمرار تبعية  الإدارة العامة للشئون الطبية لقطاع التعليم والطلاب  والمختصة بتمويل  علاج الطلبة والمختصة كذلك بالطب الوقائي.

وكشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه بذلك القرار وصلت مستشفيات الجامعة إلى ١٢ مستشفى منها ١٠ مستشفيات متجاورة بالمدينة الجامعية إلى جانب مستشفى أم القصور ومستشفى أسيوط الجديدة.

وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أنه حاليا جارى التنسيق والمتابعة مع الدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة وذلك من أجل تلبية احتياجات المستشفى سواء من الأجهزة والمعدات أو الكوادر الطبية وذلك بما يحقق مساعي إدارة الجامعة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

كما صرح الدكتور المستشار وليد حنفي المستشار القانوني للقطاع الطبي على أن ضم مستشفى الطلبة يحسب لإدارة الجامعة الحالية والمهتمة بتطوير أوجه الدعم والرعاية المقدمة للطلاب، موضحاً أن جامعة أسيوط تعد هي أول من  سابق إلى تنفيذ  القانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية  بنقل تبعية مستشفى الطلاب إلى المستشفيات الجامعية لحكمة ارتأى فيها المشرع مصلحة الطلاب واستفادتهم من حزمة التشريعات الطبية الحديثة مثل  قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 وقانون أنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019م.

اسيوط مستشفيات شئون التعليم والطلاب رعاية صحية المستشفى جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال العمليات الجراحية رئيس جامعة أسيوط الطب الوقائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

بعد قليل.. شدوى الحضرى تتنازل عن اتهام فرد أمن بإتلاف سيارتها

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

«المياه طمست ملامحها».. انتشال جثة «شروق» آخر ضحايا معدية المناشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 17-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا