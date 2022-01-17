التعليم: لم نستقبل أي شكاوى بشأن امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي

كشفت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سير العملية الامتحانية لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى مادة الدراسات الاجتماعية تسير بشكل منتظم، وأضافت مصادر من غرفة العمليات أن الغرفة لم تستقبل أى مشاكل حتى الآن حول امتحان الدراسات الاجتماعية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع الأسئلة على المديريات التعليمية فقد قامت الوزارة بتوزيع بنوك أسئلة على كل إدارة تعليمية وكل بنك يوجد من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سؤال في كل مادة ليتم الاختيار أثناء الامتحان ويكون الامتحان مختلف من مدرسة إلى الثانية.

وكشفت مصادر بالوزارة أن فور الانتهاء من أول امتحان سوف تبدأ الوزارة في إرسال نماذج الاجابة إلى المدارس لكي يتم عملية التصحيح داخل المدرسة أول بأول.

وأكدت المصادر خلال تصريحاتها أن الأسئلة لا تحمل أي طابع فيه لف ودوران والأسئلة جميعها مباشرة ولكنها تحتاج إلى التفكير وتطبيق المهارات التي تدرب عليها الطالب خلال دراسته لمنهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.

أشارت المصادر إلى وجود عقوبات صارمة لكل من يفكر في تسريب الأسئلة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي وأن الوزارة سوف تعمل علي كشفه وكشف مكانه وحينها سيتم إحالة المدرسة بأكملها للتحقيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهو كالتالي:

السبت 15 يناير:

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتَين ونصف الساعة.

التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

الأحد 16 يناير:

مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة.

المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

الإثنين 17 يناير:

مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف الساعة.

مادة ICT لمدة ساعة ونصف الساعة.

الثلاثاء 18 يناير:

امتحان لغة إنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

الخميس 20 يناير:

امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة.