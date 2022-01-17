الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تبدأ فى فرض غرامات بحق غير الملقحين

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

بدأت اليونان، اليوم الإثنين، في فرض غرامات بحق من يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر، ولم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وتنص القيود الجديدة على إلزام من يبلغون هذا العمر فأكثر أن يدفعوا غرامة شهرية بقيمة 100 يورو (50. 114 دولار) في حال اختاروا عدم الحصول على اللقاح.

وكان قد تم الإعلان عن هذه القاعدة في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تقوم السلطات الصحية بإرسال أسماء غير الملقحين للسلطات المالية لكي يتم فرض الغرامات، وسوف يتم استخدام أموال الغرامات لدعم المستشفيات في اليونان.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هناك طريقة بسيطة لتجنب العقاب، مضيفًا في شبكة "إيه إن تي وان" في حوار الأسبوع الماضي: "احصلوا على اللقاح، وبذلك لا يتعين عليكم دفع الغرامة".

وتعتبر الحكومة هذا الإجراء بالفعل ناجحًا، فمنذ الإعلان عن نية فرض الغرامات منذ ستة أسابيع، حصل نحو 217 ألف شخص ممن يبلغون من العمر أكثر من 60 عامًا على اللقاح، وهذا أدى لارتفاع معدل التطعيم في هذه الفئة العمرية إلى 90%.

ولكن ميتسوتاكيس استبعد فرض التطيعم على الفئات العمرية الأخرى، قائلًا إن كبار السن بصورة أساسية هم من يمرضون بصورة حادة بسبب فيروس كورونا، ويتعين نقلهم للمستشفيات.

كما أكد رئيس الوزراء اليوناني، أن هناك وسيلة سهلة أمام أي أشخاص يريدون تجنب الغرامات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في البلاد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر ولم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال، في مقابلة بثتها قناة "إيه. إن. تي 1" التليفزيونية: "احصلوا على تطعيم، بالتالي لن تدفعوا أي غرامة".

وتم توجيه تساؤلات له عما إذا كان يدرك مدى صعوبة الغرامات على ميزانيات المتقاعدين اليونانيين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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