الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد تُسجل أعلى ارتفاع سنوي خلال ديسمبر

الحديد
الحديد

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير في أسعار مختلف أنواع مواد البناء لشهر ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق  عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، حيث سجل حديد التسليح المبروم أعلى ارتفاع سنوي.

وبحسب تقرير للإحصاء، قفز متوسط سعر البيع  لطن الحديد  إلى15.4 ألف جنيه في شهر ديسمبر 2021 مقابل 11.9 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 29.2%، بينما لم يسجل تغير عن شهر نوفمبر 2021.

وبلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأ فى شيكارة 50 كجم 51 جنيه فى شهر ديسمبر 2021 مقابل 52.2 جنيه فى شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% بينما كان متوسط سعر البيع 45.1 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 13%.

كما بلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش للمتر المسطح 93 جنيه فى شهر ديسمبر 2021 مقابل 91.3 جنيه فى شهر نوفمبر 2021 بنسبة زيادة قدرها 1.9% بينما كان متوسط سعر البيع 80.3 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.8%.

واستقر متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4.6 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2021 بدون تغير عن شهر نوفمبر 2021 بينما كان متوسط سعر البيع 4.3 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.11%.

سجل متوسط سعر بيع رمل للمتر المكعب 102.11 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 بدون تغير عن شهر نوفمبر 2021، بينما كان متوسط سعر البيع 98.33 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.84%، كما سجل سعر بيع زلط للمتر المكعب 200.09 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 بدون تغير عن شهر نوفمبر 2021، بينما كان متوسط سعر البيع 187.12 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 6.93%.

وبلغ متوسط سعر بيع الجبس 868.99 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 بدون تغير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 815 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 6.62%.

الاحصاء مواد البناء أسعار الحديد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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