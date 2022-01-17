النمسا تسجل 15 ألفًا و419 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجلت النمسا 15 ألفًا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و443 ألفًا و589 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و920 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونًا و82 ألفًا و550 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

من جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، إنه سيتم فرض غرامات على أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد19 اعتبارًا من منتصف مارس، بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الزعيم النمساوي للصحفيين إن من ليس لديه استعداد للحصول على تطعيم سيتعرض لغرامات تصل إلى 3600 يورو (4108 دولارات)، وسيطبق الأمر على كل البالغين المقيمين بالبلاد عدا وجود استثناء طبي يحول دون ذلك.

وتتم متابعة سياسة النمسا عن كثب كنموذج لطموحات مشابهة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

فيما انتهت الحكومة النمساوية من إعداد مشروع القانون الخاص بفرض لقاحات كورونا إجباريًا في البلاد، ومن المقرر أن يتم اعتماده في المجلس الوطني "البرلمان"، الخميس المقبل.

وقال بيان للمستشارية النمساوية، إن التطعيم الإجباري سيدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط له في أول فبراير المقبل.

وأشار البيان إلى أن المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، والوزيرة الدستورية كارولين إدشتادلر، ووزير الصحة فولفجانج موكشتاين، سيعرضون تفاصيل المشروع أمام وسائل الإعلام، في وقت لاحق اليوم.

وذكر أن الحكومة تسعى إلى الحصول على موافقة أوسع على مشروع القانون في البرلمان، من خلال ضم بعض أحزاب المعارضة مثل الحزب الاشتراكي وحزب نيوس، ولكنها تملك بالفعل الأغلبية لتمرير مشروع القانون.