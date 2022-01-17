الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علماء يتوصلون لـ«جين» يمكن أن يقلل من حدة الإصابة كورونا بـ20%

جريدة الدستور

توصل باحثون إلى اكتشاف جين يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20%، حيث قال العلماء إن اكتشافهم سوف يساعد في تصنيع أدوية فعالة ضد الفيروس.

كما أن هذا الاكتشاف يوضح سبب تباين أعراض الاصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحثين القول، إن الجين يدفع  الجسم إلى أن يفرز بروتين، يُعد فعالًا في تكسير فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد19.

وأشار الباحثون في معهد كارولينسكا إلى أنه تم العثور على الجين في واحد من بين كل ثلاثة أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوروبية.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في دورية نيتشر جيناتكس إلى أن الجين موجود في ثمانية من بين كل عشرة من الأشخاص ذو الأصول الأفريقية.

ويحدد الجين طول بروتين او ايه اس- وان، وعندما يكون أطول، يمكنه بصورة أفضل تكسير فيروس كورونا.

وقال الباحث برينت ريتشاردز  في جامعة مكجيل، المشارك في وضع الدراسة "بداية فهمنا لعوامل الخطورة الوراثية تفصيليا أمر رئيسي لتطوير أدوية جديدة لفيروس كورونا".  

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 327 مليوناً و792 ألفاً و338 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و539 ألفًا و106 حالات.

وأضافت الجامعة، في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليونًا و699 ألفًا و947 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليونًا و122 ألفًا و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليونًا و15 ألفًا و128 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022

شقيق المتهم بقضية ابنة الحضري: «اتربينا على الأصول ولو أخويا غلطان هعاقبه» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 17-1-2022

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «تبوك – 5»

وزير النقل يوافق على طلب برلماني لحل الأزمة المرورية ببركة السبع

«الداخلية» تسمح لـ21 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا