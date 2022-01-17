علماء يتوصلون لـ«جين» يمكن أن يقلل من حدة الإصابة كورونا بـ20%

توصل باحثون إلى اكتشاف جين يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20%، حيث قال العلماء إن اكتشافهم سوف يساعد في تصنيع أدوية فعالة ضد الفيروس.

كما أن هذا الاكتشاف يوضح سبب تباين أعراض الاصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحثين القول، إن الجين يدفع الجسم إلى أن يفرز بروتين، يُعد فعالًا في تكسير فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد19.

وأشار الباحثون في معهد كارولينسكا إلى أنه تم العثور على الجين في واحد من بين كل ثلاثة أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوروبية.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في دورية نيتشر جيناتكس إلى أن الجين موجود في ثمانية من بين كل عشرة من الأشخاص ذو الأصول الأفريقية.

ويحدد الجين طول بروتين او ايه اس- وان، وعندما يكون أطول، يمكنه بصورة أفضل تكسير فيروس كورونا.

وقال الباحث برينت ريتشاردز في جامعة مكجيل، المشارك في وضع الدراسة "بداية فهمنا لعوامل الخطورة الوراثية تفصيليا أمر رئيسي لتطوير أدوية جديدة لفيروس كورونا".

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 327 مليوناً و792 ألفاً و338 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و539 ألفًا و106 حالات.

وأضافت الجامعة، في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليونًا و699 ألفًا و947 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليونًا و122 ألفًا و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليونًا و15 ألفًا و128 حالة.