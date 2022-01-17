الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اختيار رئيس لجنة المناخ بحزب العدل عضوًا بـ«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي»

شريف الرفاعي
شريف الرفاعي

اختار "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"، شريف الرفاعي، رئيس لجنة البيئة والمناخ بحزب العدل، لعضوية مجلس إدارته في دورته الأولى من نهاية ٢٠٢١ وحتى نهاية ٢٠٢٣، وذلك ضمن كوكبة من الخبراء والفاعلين الشباب بملف تغير المناخ بالمنطقة العربية.

وينعقد المجلس تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ويعد من المنصات الرائدة. 

ويعتبر "الرفاعي" أصغر أعضائه سنًا على الإطلاق، وقد جاء الاختيار بعد مرحلة مطولة من الفحص امتدت لعدة أشهر.

ويمتلك شريف الرفاعي، خبرة كبيرة في مجال المناخ، حيث أنه طالب ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة بكين، والمنسق القطري لمؤتمر الشباب التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشغل عضوية مجموعة الشباب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه مؤسس منظمة "أمة خضراء"، ومثل مجموعة الشباب في وضع الاستراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مجلس الشباب العربي لجنة البيئة حزب العدل ملف تغير المناخ تغير المناخ دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة الدول العربية

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١٩٩٠-٢٠٢١

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