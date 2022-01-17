الإمساك عند الأطفال .. الأعراض والأسباب والعلاجات المنزلية

يُصاب الطفل بالإمساك إذا كان يعاني من صعوبة في التبرز، وقد يؤدي إمساك الطفل أيضًا إلى مشاكل أخرى ، مثل الألم أثناء التبرز وآلام المعدة، و قد يمر معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام بأيام دون التبرز.

ونستعرض في السطور التالي" momjunction " لمعرفة الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية من الإمساك عند الأطفال.

ما هي علامات الإمساك عند الطفل؟

توتر أثناء تمرير البراز واضح من تعابير وجه الطفل

انتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات

إطلاق غازات البطن أثناء التبرز

الإمساك الشديد أقل شيوعًا وقد يؤدي إلى الأعراض التالية.

براز سائل حول البراز الصلب

ما الذي يسبب الإمساك عند الأطفال؟

قد يسبب الجفاف الإمساك أثناء الطقس الدافئ.

قد يسبب الغذاء الصناعي غير المناسب الإمساك.

تركيبة غير متوازنة ، مثل إضافة الكثير من البودرة إلى الماء أثناء التحضير.

إذا تم فطام الطفل ، فإن نقص الألياف في الطعام الصلب قد يسبب الإمساك.

في حالات نادرة ، قد يحدث الإمساك عند الرضع بسبب المشاكل الأساسية التالية.

عيب خلقي في الشرج والمستقيم

داء السكري الكاذب

قصور الغدة الدرقية

تشوهات الحبل الشوكي

ما هو علاج الامساك عند الرضيع؟

قد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة في علاج الإمساك عند الأطفال.

الاستحمام: قد يساعد الحمام الدافئ علي إسترخاء عضلات البطن وتخفيف أي ضيق.

التمرين: قد يؤدي النشاط البدني الخفيف ، مثل الزحف ووقت البطن ، إلى تحفيز حركة الأمعاء. يمكنك وضع الأطفال الصغار على ظهورهم ودراجة أرجلهم برفق لتوفير التمرينات المساعدة.

التدليك: قد يساعد التدليك اللطيف الدائري على بطن الطفل في تحفيز حركة الأمعاء.

الهيدرات: تأكدي من حصول طفلك على ما يكفي من حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي. إذا كان عمر الطفل أكبر من ستة أشهر ، يمكنك تزويده بكميات قليلة من الماء ، خاصة إذا كان الطقس دافئًا.

العصائر: قد يعمل عصير بعض الفاكهة كملين طبيعي عادة ما يكون عصير البرقوق علاجًا شائعًا للإمساك ، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.

تغيير الصيغة: ضع في اعتبارك التبديل إلى نوع آخر من التركيبة إذا كنت تشك في أن سبب ذلك هو الإمساك. استشر طبيب الأطفال قبل تغيير التركيبة لضمان حصول طفلك على الحليب الصناعي المناسب للتغذية.

التحول إلى الأطعمة الغنية بالألياف: يمكن تزويد الأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة بحبوب عالية الألياف ، مثل تلك المصنوعة من القمح الكامل والشعير والشوفان.