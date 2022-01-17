«مياه أسيوط» تُناقش أعمال مد وتدعيم الشبكات ضمن «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مد وتدعيم شبكات وخطوط الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى، لتوحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبحسب بيان للشركة القابضة، ناقش اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مع مهندسي المشروعات والقائمين على التنفيذ الذاتي بالشركة ومديري المناطق الموقف التنفيذي لأعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي لمد المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغيرها من الخدمات بقري ونجوع وعزب عدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط تمثلت في (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح)، متأهبين لتغيير وجه الحياة وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين بالريف.

وأشار المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إلى بذل كافة الجهود المتاحة في شتي المناطق الجارى العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق لنهو الأعمال التنفيذية فى مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمني.

ولفت “درة” إلى أهمية السرعة في الربط على شبكات المياه والصرف الصحي فور الإنتهاء من وضع البنية الأساسية للقطاع الخدمي الأمر، الذي من شأنه أن يحدث تغيير جوهرى في حياة ومستوي معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً في ضوء التنمية الشاملة.

يأتي ذلك في اطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرؤساء الشركات التابعة، بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة.