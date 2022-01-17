الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يتعهد باحتواء «كورونا»

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إنه سيكرس نفسه لاحتواء “كوفيد- 19” في اليابان، وسط ارتفاع الحالات التي يغذيها متغير أوميكرون، وطالب بالتعاون العام للفوز بالمعركة ضد الفيروس الذي ثبت أنه "هائل" أكثر مما كان متوقعًا.
وذكرت وكالة الانباء اليابانية “كيودو”، أن ذلك جاء في الخطاب السياسي الأول لكيشيدا في بداية دورة البرلمان العادية التي تستمر 150 يومًا، حيث سعى كيشيدا إلى تهدئة مخاوف الجمهور بشأن متغير أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير، من خلال تعهده بطرح جرعات معززة بشكل أسرع وتطعيم الأطفال الصغار وتوفير العلاج الضروري وخدمات الرعاية الصحية لأولئك الذين يعانون من أعراض شديدة حتى عندما تقفز الحالات بشكل أكبر.
وإلى جانب قضية كورونا، أكد كيشيدا أنه يضع صوب عينيه تحقيق الحياد الكربوني كمحرك للنمو في اليابان، وكشف النقاب عن خطة لإنشاء "مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية" على مستوى آسيا، وفي إطار سعيه إلى شكل جديد من الرأسمالية، شدد على أهمية توزيع الثروة، لا سيما من خلال الزيادات الكبيرة في الأجور من قبل الشركات، حيث لا يزال نمو الأجور فاترًا.
وأشارت كيودو، إلى أن خطاب السياسة- الذي استغرق 40 دقيقة تقريبًا- حدد ما سيركز عليه كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، خلال جلسة الدايت (البرلمان) العادية، وهي فترة حرجة قبل انتخابات مجلس الشيوخ هذا الصيف، حيث سيتم اختبار مهاراته في الأداء.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم، إن طوكيو قررت استثناء الطلبة الأجانب غير المقيمين من حظر دخول البلاد وسط جائحة كورونا، على أساس "مراعاة المصلحة العامة ومدى إلحاح المسألة".
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن اليابان تخطط السماح لـ87 طالبًا أجنبيًا برعاية الحكومة بدخول البلاد، في استثناء لحظر دخول البلاد المفروض حاليًا على الأجانب غير المقيمين.
وأضاف أن الطلاب البالغ عددهم 87 لم يتبق لهم سوى أقل من عام واحد حتى تخرجهم أو إنهاء دراستهم، وقررت الحكومة السماح لهم بالدخول حتى يتمكنوا من إنهاء دراستهم.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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