أحمد العوضى فى تدريبات رياضية قاسية من أجل بطولة سينمائية جديدة

يعكف الفنان أحمد العوضي حاليًا على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية من أجل ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية والقتالية لزيادة لياقته البدنية وقوته البدنية خلال الفترة القادمة من أجل دور هام.

فيلم أحمد العوضي الجديد

واتفق “العوضي”، خلال الأسابيع الماضية، على تقديم دور بطل رياضي بطريقة جديدة يقوم من خلاله ببطولته السينمائية الأولى بعد نجاحه مؤخرًا في مسلسل “اللي مالوش كبير رمضان الماضي”.

وقرر العوضي، الاتجاه خلال الفترة القادمة للسينما، حيث نجح في التليفزيون مؤخرًا وفي المنصات الإلكترونية ويريد فتح سوق سينمائي له، حيث يريد تنفيذ مجموعة من المشروعات السينمائية خلال الفترة القادمة يبدأها بالبطل الرياضي الذي يحترف الملاكمة وألعاب القوى البدنية بشكل عام، وخلال الفترة القادمة يتم اختيار أبطال العمل لبدء التصوير خلال الشهر القادم.

عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

وعلى صعيد آخر، أقدم النجم أحمد العوضي على عمل مفاجأة قوية للغاية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها من خلال أغنية حضرها لها وكتب كلماتها وغناها لها المطرب الشاب عمر كمال، في احتفال حضره عدد من الأصدقاء والمقربين في أول عيد ميلاد بعد شفائها من وعكتها الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية بعد الموسم الرمضاني الماضي، وانتشرت الفيديوهات من حفل عيد الميلاد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات كبيرة بموقف العوضي تجاه زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد العوضي خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، منهم الفنان خالد الصاوي والفنانة دينا فؤاد ومحمود ياسين جونيور وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف عمرو محمود ياسين وحقق المسلسل انتشارًا كبيرًا خلال رمضان الماضي من خلال شخصيتي “غزل والخديوي”.