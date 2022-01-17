«كوفاكس» يقود أكبر عملية إمداد للقاحات في التاريخ بمليار جرعة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرفق “كوفاكس”، يقود جنبًا إلى جنب مع الشركاء، أكبر عملية شراء وإمداد للقاحات في التاريخ، حيث تم إيصال هذه اللقاحات إلى 144 دولة حتى الآن، وتمكن من تسليم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها "معلم بارز".

وذكرت المنظمة - في بيان وفق مركز إعلام الأمم المتحدة - أن 36 دولة استطاعت تطعيم أقل من 10 % من سكانها، فيما قامت 88 دولة بتطعيم أقل من 40 %من سكانها، وشكل احتكار اللقاحات في البلدان الغنية عقبة أمام طموح "كوفاكس"، وصاحب ذلك تفش كارثي أدى إلى إغلاق الحدود وتوقف خطوط الإمداد، كما أدى عدم تقاسم التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة من قبل شركات الأدوية إلى عدم استخدام القدرة التصنيعية.

وأضافت الصحة العالمية، أن الوقت قد حان بالنسبة لجميع المواطنين لمطالبة الحكومات وشركات الأدوية، بمشاركة الأدوات الصحية على مستوى العالم، ووضع حد لدورات الموت والدمار التي يسببها هذا المرض، والحد من المتغيرات الجديدة ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي.

فيما وعلقت منظمة الصحة العالمية على وصول اللقاحات المضادة لكورونا التي تم توزيعها على الدول الفقيرة عن طريق برنامج "كوفاكس" إلى مليار جرعة بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

ويهدف برنامج “كوفاكس” إلى توزيع لقاحات كورونا بشكل أكثر إنصافا، وقد وصل عدد اللقاحات التي وزعها البرنامج إلى مليار جرعة بعد شحنة وصلت إلى رواندا أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم الأحد، عن المنظمة قولها في بيان إن "كوفاكس يقود أكبر عملية شراء وإمداد باللقاح في التاريخ عبر توريداته إلى 144 دولة". وأضافت المنظمة:"لكن العمل الذي وصل إلى هذه المرحلة المهمة ما هو إلا تذكير بالعمل المتبقي".

وأوضحت المنظمة أن نسبة التطعيم وصلت إلى أقل من 10% من إجمالي عدد السكان في 36 دولة من بين 194 دولة عضو، في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأغنى في إعطاء جرعات ثالثة أو حتى رابعة لمواطنيها.