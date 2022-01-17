صحيفة بريطانية: «جونسون» مستعدًا لإلقاء اللوم على مساعديه

ذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينوي علي إلقاء اللوم على مساعديه لإنقاذ وظيفته مع تزايد المطالب حول تقديمه استقالته بعد التقارير التي أعلنت ظهوره خلال سلسلة من حفلات خارقاً الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها بريطانيا للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن رئيس الوزراء يبدو مستعدًا لإبعاد اللوم عن نفسه في محاولة يائسة لإنقاذ بشرته، بدلاً من قبول أي مسؤولية عن الفضيحة التي اجتاحت داونينج ستريت ، فمن المرجح بدلاً من ذلك أن يلقي مجموعة من الخدمة المدنية.

كما كشفت الصحيفة، أن جونسون، حضر حفلا لتوديع مستشاره العسكري قبيل عيد الميلاد 2020، وظل رئيس الوزراء البريطاني في الحفل الذي أقيم بمناسبة مغادرة المستشار العسكري الكابتن ستيف هايام دوانينج ستريت، “دقائق” ثم ألقي كلمه لتوجيه الشكر للمستشار العسكري على الخدمات التي قام بها، في وجود عددا صغيرا من موظفي داونينج ستريت شاركوا لفترة وجيزة في حفل التوديع.

زعيم حزب العمال البريطاني يتهم جونسون بمخالفة القانون وانتهاك القيود

ومن جانبه، اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، جونسون بمخالفة القانون، فيما تعهّدت الحكومة تغيير النهج بعدما تبيّن أن حفلات عدة أقيمت إبان الإغلاق الذي كان مفروضا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان قد تقدّم بوريس جونسون، بـ"اعتذار" أمام البرلمان، قائلاً إنه كان يعتقد أن الحفلة التي أقيمت في حدائق مقر رئاسة الحكومة في لندن في 20 مايو 2020 كانت اجتماع عمل.

وأرسل السكرتير الخاص لبوريس جونسون الدعوة إلى الحفلة لنحو مئة شخص، وطلب منهم إحضار المشروبات.

ونظمت هذه الحفلة في فترة قاسية عانى خلالها البريطانيون كثيرا.

وقال جونسون بوجه شاحب أمام البرلمان: "أدرك الغضب الذي يشعرون به مني بسبب الحكومة التي أقودها عندما يعتقدون أن القواعد في داونينج ستريت لا يتبعها كما يجب الناس الذين يضعونها".

وقال إنه نادم على تصرفه، وإن كان يعتقد أن هذا التجمع من صميم عمله، وهو قول أثار صيحات الاستهجان من نواب المعارضة.