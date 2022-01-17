الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: 400 مليون متر مكعب من المياه يوميًا ناتج محطات الصرف

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى المساهمة فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ، مشيراً إلى قيام المصلحة بتشغيل وصيانة  585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، حيث تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون متر مكعب من المياه يومياً.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، الإثنين، أن محطات الصرف تقوم برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من 150 مليون متر مكعب يومياً، حيث تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات ، كما تشرف المصلحة على تشغيل عدد ٥٥ عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب .

بالإضافة إلى ذلك  يتبع المصلحة خمسة مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

وقال وزير الموارد المائية والري، أنه يتم تنمية الكوادر البشرية، وذلك في إطار تنفيذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وإكسابهم الخبرة الكافية لرفع مستوى الأداء فى العمل.

كذلك أشار الدكتور عبد العاطي، إلى  عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين ، مع عمل ندوات اليوم الواحد لرفع كفاءة العاملين ، وعقد دورات فى السلامة والصحة المهنية وتدريب أفراد الأمن على أعمال الدفاع المدنى والحريق.

كما تقوم المعامل الهندسية بكل إدارة مركزية بالمصلحة  بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين بإعطائهم دورات تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها، مع تزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة "معمل متنقل" للتدخل السريع في حال انقطاع الكهرباء أو أي اعطال طارئة ، كما  أن  الورش الكهربائية الرئيسية مجهزة بأفران تجفيف ومعدات لف وجميع أجهزة الاختبارات لإعادة تأهيل المحركات ولوحات التوزيع والمحولات.

حريق أسوان مستوى العاملين محطات مياه مياه الشرب محطات كهربا وزير الري محافظ

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