الوحدة المحلية بالدلنجات تنظم قافلة سكنية بقرية الكوم الأحمر

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم رئيس المدينة قافلة سكانية بقرية الكوم الأحمر بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الصحية و ومدير المركز الطبي والطب البيطري ورئيس قرية المسين ومعاون رئيس المركز ومسئول وحدة الإسكان بمجلس المدينة ومحو الأمية وقصر ثقافة الدلنجات والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحاسب مجدى ابراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أن القافلة تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمتابعة من الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق والتعاون مع الوحدة السكنية بالمحافظة والوحدة القروية لقرية المسين.

حيث قامت الإدارة الصحية بالكشف على عدد ١١٠باطنه و١٠٠ اطفال وعدد ٦٠ تنظيم اسرة كما تم تطعيم عدد ٣٠ مواطن ضد فيروس كورونا كما قسم التحاليل بعمل عدد ٩٠ تحليل،و تم تحليل اعتلال كلوي لعدد ٥٠ مواطن.

كما قامت الادارة البيطرية بالدلنجات برش ضد الطفيليات الخارجية عدد ٦٠٠ أغنام وماعز و ٤٠٠أبقار وجاموس ودواب كما تم تجريع طفيليات داخلية ٨٠٠ أغنام كما تم علاج وتشخيص امراض باطنه عدد ٨٢من الابقار و٣٣من الجاموس و٢٦ من الدواب.

وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية؛ تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين بالدلنجات حيث تم توزيع ٤٠ انبوبه كما قامت سيارات بيع السلع الغذائية بأسعار الجملة من لحوم قطع ومفروم وزيت زيتون وغيرها.

كما قام قصر ثقافة الدلنجات بإدخال البهجة على أطفال القرية من رسم على وجوه الاطفال وتوزيع بعض الرسومات عليهم كما تم تقديم فقرات إنشادية واغاني وطنية لأطفال القرية.

كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد ١٥ مواطن كما قامت فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحليل مياه الشرب لقياس نسبة الأملاح والكلور في المياه للتأكد من خلو المياه من اي ضرر.

وشملت القافلة أيضًا تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات من خلال وحدة السكان بالدلنجات وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع.

ياتى ذلك طفي إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة،.