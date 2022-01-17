الصين: عدد المواليد الجدد «10.62» مليون شخص خلال عام 2021

كشفت بيانات حديثة أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، ونقلتها وكالة شينخوا الصينية: أن عدد السكان في البر الرئيسي الصيني نما إلى 1.4126 مليار نسمة حتى نهاية العام المنصرف.

وذكرت البيانات أن أحدث رقم لعدد السكان ازداد بمقدار 480 ألفا مقارنة مع نهاية العام 2020.

ووصل عدد المواليد الجدد خلال عام 2021 الى 10.62 مليون شخص.

يأتي هذا فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ارتفاعًا من 119 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 163 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقارنة مع 65 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضًا 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضًا من 52 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 105087 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.