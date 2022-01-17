الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ 15,70 جنيه، خاصة مع متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف والتى حققت ثباتا منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي قبل إجازة البنوك الأسبوعية. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية في مختلف فروع البنوك الحكومية والاستثمارية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خاصة فى ظل إهتمام البنك المركزي والبنوك بتوفير الدولار يومياً لجميع العملاء، وذلك لاستقرار السوق المصرفية سواء في البنوك أو شركات الصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارا، اليوم الإثنين، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وايضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك حدث إستقرار فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وايضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

في الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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