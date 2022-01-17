الإحصاءات الصينى: الاقتصاد ينمو بنسبة 8.1 % فى عام 2021

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 % في عام 2021، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الصيني في بكين اليوم الاثنين.



وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 18.3% خلال الربع الأول و 7.9 % في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % في الربع الثالث.



ومقارنة بالعام السابق، نمى ثاني أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 4 % خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر.

وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 119 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 163 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 65 قبل يوم.



وسجلت الصين أيضا 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 105087 إصابة مؤكدة ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.