الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ألمانيا.. العثور على كنز ذهبى عمره أكثر من ألفى عام

كنز ذهبى
كنز ذهبى

عثر عالم الآثار الألماني وولفجانج هيركت على عملات ذهبية قديمة في ولاية براندنبورغ الألمانية، سكت خلال العصر الحديدي المتأخر قبل 2000 عام.

وأعلن مانجا شول وزير الثقافة في براندنبورج العثور على 41 قطعة نقدية ذهبية، هي أول كنز ذهبي مكتشف في الولاية للعملات المعدنية، ويطلق عليها بالألمانية regenbogenschüsselchen، ويترجم إلى "أكواب قوس قزح".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها هيركت المتطوع في إدارة التراث بولاية براندنبورج ومتحف الدولة الأثري على عملات ذهبية، بل سبقها عام 2017.

وتقول الأساطير إن العملات المعدنية التي على شكل "أكواب قوس قزح" سقطت من السماء، إذ وجد الفلاحون عددا منها في حقولهم بعد هطول الأمطار.

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