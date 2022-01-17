المغرب.. العثور على كتب دينية ونسخة من دستور تونس بمسكن قاتل السائحة الفرنسية

حجز الأمن المغربي مقتنيات المتهم بقتل سائحة فرنسية و الشروع في قتل سائحة أخرى بلجيكية في تيزنيت و أغادير جنوبي المملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، عثر الأمن المغربي على ثلاثة حواسب ونسخة من دستور تونس، و كتب دينية مختلفة، إضافة إلى خواطر لها علاقة بالقضية الفلسطينية.

وبحسب التحقيقات الاولية، يبلغ الجاني من العمر 31 سنة، و تم إلقاء القبض عليه بعد أن رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت و هو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار و يتم توقيفه بمدينة أغادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية و خضعت لعملية جراحية تكللت بالنجاح، و حالتها الصحية مستقرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكشف مسير المقهى الذي شهد الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له سائحة بلجيكية، أن الجاني كان يحمل "ساطورا"، مشيرا إلى أن الحارس الخاص بالمقهى تدخل أثناء محاولة الجاني قتل السائحة البلجيكية، حيث قام بطرحه على الأرض و تثبيته إلى أن حضرت السلطات.

وتبلغ السائحة الفرنسية ضحية الاعتداء في مدينة تزنيت من العمر 78 سنة، وكانت تداوم رفقة زوجها على زيارة مدينة تزنيت منذ حوالي 15 سنة.

وكانت الضحية تعتزم رفقة زوجها مغادرة مدينة تزنيت صوب مدينة طاطا بأقصى الجنوب المغربي، و التي تبعد بحوالي 234 كيلومترا، قبل أن تلقى حتفها بمستشفى تزنيت متأثرة بجروح خطيرة على مستوى العنق، إثر تلقيها لضربة بواسطة سلاح أبيض، بعدما كانت تتبضع في السوق البلدي، بعد زوال يوم السبت.