الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فيلم «الصرخة» يقصى «الرجل العنكبوت» مسجلا 30.6 مليون دولار

فيلم الصرخة
فيلم الصرخة

تصدرت النسخة الجديد من أفلام "الصرخة" لشركة "باراماونت بكتشرز" مبيعات شباك التذاكر بجنيها 30.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لشركات التوزيع الأمريكية.

وأقصى فيلم "الصرخة" فيلم "الرجل العنكبوت – لا طريق للمنزل" بعد شهر من تصدره شباك التذاكر.

ويعد فيلم "الصرخة" الجديد بمثابة الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب والقتل الشهيرة، لكنها بمثابة طرح جديد يضم طاقما أصغر سنا من الأبطال.

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تتوقع شركة "باراماونت" أن يحقق إجمالي 35 مليون دولار بما في ذلك إجمالي يوم الاثنين.

وبلغت تكلفة إنتاج "الصرخة" حوالي 24 مليون دولار، محققا 18 مليون دولار إضافية في 50 سوقا دوليا.

وحصلت مجموعة "سباي جلاس ميديا" على حقوق أفلام "الصرخة"، والتي كانت ذات يوم دجاجة تبيض ذهبا لشركة "بوب وهارفي واينستين" السابقة "ميراماكس"، وأنتجت "سباي غلاس ميديا" الفيلم الجديد بالتعاون مع شركة "باراماونت"، وهو من أخراج مات بيتينيلو أولبين وتايلر جيليت، ويضم أعضاء سلسلة "الصرخة" الأصليين نيف كامبل وكورتني كوكس وديفيد أركيت إلى جانب الإضافات الجديدة ميليسا باريرا وجينا أورتيغا وجاك كويد.

من جهته، حقق فيلم "الرجل العنكبوت" 20.8 مليون دولار في خامس أسبوع من إطلاقه، تتوقع شركة "سوني بكتشرز" أن يحقق الفيلم 5.2 مليون دولار أخرى، ليسجل الفيلم محليا حتى الآن 703.9 مليون دولار يوم الإثنين، متفوقا على فيلم "النمر الأسود".

وجاء فيلم "سينغ 2" لشركة "يونيفرسال بكتشرز" في المركز الثالث في رابع عطلة نهاية الأسبوع محققا 8.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام.

وحقق فيلم الرسوم المتحركة إجمالا 122.1 مليون دولار محليا و96.3 مليون دولار إضافية دوليا.

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