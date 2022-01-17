صحيفة: الإمارات واحدة من أفضل دول العالم للبريطانيين بعد بريكست

كشفت صحيفة بريطانية عن أفضل دول حول العالم يختارها البريطانيون ليعيشوا فيها عند خروجهم على المعاش، بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إسبانيا وأمريكا وفرنسا والإمارات وإيطاليا من أفضل الدول للمغتربين البريطانيين للانتقال والحياة فيها.

وبحسب الصحيفة تشتهر أسبانيا بأنها وجهة أحلام أولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الشواطئ الأجنبية، وحسب رأي وليام راسل المدير بشركة التأمين للمغتربين فإنها تتفوق على الدول الأخرى حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاختيار بناء على نظر خبراء في الرعاية الصحية وخيارات التقاعد والتعليم والتكاليف والثقافة وذلك بهدف ابتكار دليل لمساعدة الناس على تحديد ما يحتاجون إليه لجعل التغيير في الحياة مناسب قدر الإمكان.

ولا تزال إسبانيا أفضل دولة يختار البريطانيون الانتقال إليها نظرًا لاعتيادها على أسلوب الحياة البريطاني فضلاً عن شواطئها وشمسها وطريقة حياتها السهلة، وفقًا لما قاله راسل.

ويعيش حوالي 750 ألف مغترب بريطاني بالفعل في إسبانيا الأن، ومن بين هؤلاء حوالي 120 ألف بريطاني متقاعد يعيشون بين 10 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا في البلاد، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان في العالم للأشخاص الذين يتطلعون إلى التقاعد في الخارج.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية حيث أشاد بها راسل لمعاييرها العالية في التعليم وفرص العمل والجمال الطبيعي واللغة المشتركة، فيما تأتي في المرتبة الثالثة فرنسا التي يعتبرها 180 ألف بريطاني وطنهم الثاني، وفي المرتبة الرابعة حلت دبي، بالإمارات العربية المتحدة، وتم الإشادة بها لكونها وجهة معفاة من الضرائب وواحدة من أفخم المدن على هذا الكوكب.

وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في القائمة، والتي تشتهر باقتصادها المتنامي وشواطئها الجميلة ومناخها المتوسطي، وتعد إيطاليا موطناً لنحو 66 ألف مغترب بريطاني، بحسب راسل.