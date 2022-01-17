الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المدارس الأوروبية تلغى رحلاتها إلى بريطانيا فترة ما بعد بريكست

بريطانيا
بريطانيا

تتعرض صناعة السياحة في بريطانيا للخطر حيث ألغيت الكثير من الرحلات المدرسية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بسبب تغييرات قواعد السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مسح أجراه "تحالف شركات السياحة" في بريطانيا، إن المعلمين من مدارس الاتحاد الأوروبي " يجدون صعوبة بالغة في تنظيم رحلات إلى المملكة المتحدة".

وقال كورت يانسون، مدير تحالف شركات السياحة ومقره المملكة المتحدة "إن الشركات التي تعتمد على السفر الدولي كان أداؤها سيئًا، بعد فشل الحجوزات التي من بينها المدارس، والمؤتمرات لأن أوقات الحجز لهذه الأشياء أطول، وسوف تستغرق هذه القطاعات وقتًا أطول للتعافي".

وكشفت بيانات من تحالف شركات السياحة أن 52 في المائة من شركات السياحة عانت من انخفاض في الإيرادات بأكثر من 50 في المائة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشمل ذلك الانخفاض كل من منظمي الرحلات إضافة إلى مدارس اللغات.

ويسعى تحالف شركات السياحة إلى إنشاء بيئة مواتية للعمل لجميع الشركات المشاركة في صناعة السياحة، لا سيما في إنجلترا.

وحتى الآن، هناك ما يقرب من ربع هذه الشركات لا يزال لديها مستويات حجز للربع الأول من عام 2022 والتي انخفضت بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.

ووجدت الدراسة أن 26 بالمائة ممن تم استطلاع أرائهم اعترفوا بأنه ليس لديهم احتياطيات نقدية، فيما يقول 55 بالمائة أن لديهم أقل من شهرين من الاحتياطيات النقدية.

وأوضحت الدراسة أن 11 في المائة من شركات السياحة من المرجح جدًا أن تشهر إفلاسها بينما قال 40.8 في المائة إن الافلاس مرجح تماماً.

 

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