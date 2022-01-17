بريطانيا.. البحث عن «ملك سيتوج بسكب الخمر على رأسه» لإدارة جزيرة فى المملكة

بدأت عملية البحث عن "ملك" لتولي إدارة حانة تاريخية عمرها حوالي 300 عام في جزيرة منعزلة قبالة سواحل منطقة كامبريا شمالي بريطانيا.

وتولت وكالة عقارية إدارة حانة "شيب إن" في جزيرة بيل، في يوليو الماضي بعد انتهاء عقد الإدارة السابق.

ويمكن للمتقدمين طلب الحصول على حق الانتفاع وإدارة الجزيرة والحانة لعشر سنوات.

وحسب السلطات المحلية فإن الفائز بالعقد الجديد سيتم "تتويجه" بسكب الخمر على رأسه في حدث تقليدي، خلال موسم العطلات الصيفي القادم.

وتعد السلطات المحلية في المنطقة هي الراعي الرئيسي للجزيرة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة العبارات البحرية.

وترغب السلطات في العثور على مستأجر جديد قبل بداية الموسم الصيفي، شرط أن يكون المتعاقد ملم بشؤون الإدارة والتحديات التي يفرضها الموقع وتقلبات المناخ الموسمية.

وأشارت إلى أنه على المستأجر الجديد أن يستغل المساحات والمعالم المحيطة وتوفير إدارة جيدة لمناطق التخييم وصيانة الحمامات والمرافق.

وشارك الآلاف في توقيع عريضة على الإنترنت، تطالب بحماية الجزيرة والحفاظ على المواقع التاريخية بها التي يعود إنشاؤها إلى القرن الرابع عشر الميلادي، بعد اعتذار المستأجر السابق، واعتبروا أن الجزيرة "هي جوهرة" تراثية يجب الحفاظ عليها.

وقالت السلطات المحلية إن "الجزيرة أصبحت معلما تاريخيا هاما، بحلول القرن التاسع عشر، ما جعلها مضطرة للحرص على تولي أي مستأجر أمور الصيانة والتجديدات، كجزء من التعاقد"

وعلى صعيد آخر ، أفادت وزارة الصحة البريطانية بأنه تم تسجيل 70 ألفا و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 15 مليونا و217 ألفا و280 إصابة.





وأظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة- حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم تسجيل 88 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 151 ألفا و987 وفاة.

ووسعت إنجلترا نطاق الفئات العمرية المسموح لها بتلقي جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشمل أولئك الذين يبلغون من العمر 16 و17 عامًا، وذلك بعد أن أعطت السلطات الصحية أكثر من 30 مليون جرعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.